Упала и не смогла подняться: в Сети обеспокоены состоянием худеющей Анны Седоковой

Худеющая Анна Седокова упала во время выступления в Москве и не смогла подняться. Об этом сообщает Telegram-канал Самые Сливки.

В распоряжение источника попало видео с концерта певицы в столице. На ролике заметно, как во время исполнения хита Анна упала на сцену. Несмотря на свои усилия, подняться самостоятельно Седокова не смогла. Вот почему ей потребовалась помощь танцоров. После этого знаменитость продолжила концерт.

Напомним, что недавно артистка объявила о своем похудении. Чтобы избавиться от лишнего веса, Анна отказалась от алкоголя и возобновила спортивные тренировки. Однако журналисты предположили, что Седокова исключила спиртное не из-за его калорийности, а из-за имеющейся зависимости от него.

Сама Анна никак не комментировала подобные сообщения.

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