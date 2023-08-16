Певец Филипп Киркоров не хочет возвращаться в Россию после отдыха в Греции. Об этом сообщает издание «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог артиста.

В июле 2023 года исполнитель хита «Зайка моя» вместе с наследниками улетел в Грецию. С тех пор Филипп начал жизнь на две страны: певцу периодически приходилось возвращаться в Россию ради выступлений. Вновь прибыв на курорт, Киркоров вышел на связь и сделал внезапное заявление.

В личном блоге артист показал видео с морского побережья, в котором он сообщил о нежелании возвращаться в РФ. «Я лежу, что-то там смотрю и возвращаться не хочу», — пропел Филипп слова из детской песни.

При этом в следующем ролике Киркоров поспешил успокоить поклонников и пригласил их на свой концерт в Сочи, который состоится в конце августа.

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