НАШ ШОУБИЗ
12:39, 10 августа 2023
1 мин.

«Есть триггеры»: борющаяся с зависимостью Анна Седокова пожаловалась на тяжелые дни

Певица Анна Седокова призналась, что уже 18 дней не пьет алкоголь.

«Есть триггеры»: борющаяся с зависимостью Анна Седокова пожаловалась на тяжелые дни

© Starface.ru

Поп-певица Анна Седокова призналась, что борьба с алкогольной зависимостью дается ей нелегко. Ей тяжело ходить по ресторанам и отказывать себе в любимых напитках. Однако девушка уже 18 дней держит себя в руках и не срывается. Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на соцсети артистки.

«Есть триггеры, которые проходишь, это встречи с друзьями или походы в рестораны. Или очень усталые вечера после тяжелого дня, но я просто быстрее ложусь спать и все. Реально странно было только первое время», – поделилась Анна Седокова.

40-летняя певица добавила, что отказ от алкоголя позволяет ей экономить. Кроме того, состояние ее кожи улучшилось, а отеки ушли вместе с лишними килограммами.

Однако поддерживать фигуру ей также помогают тренажерный зал и особая система питания. Седокова в последнее время подсела на интервальное голодание. При этом звезда утверждает, что не хотела бы быть «стандартной худой» девушкой и ей нравятся ее «аппетитные формы».

Но не только Анна Седокова ест лишь в определенные часы дня. Еще одна знаменитая исполнительница Лариса Долина придерживается системы интервального голодания. Артистка настолько внимательно следит за своим питанием, что даже на гастроли берет холодильник со своей едой.

Новости партнеров
О чем говорят