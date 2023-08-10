«Есть триггеры»: борющаяся с зависимостью Анна Седокова пожаловалась на тяжелые дни

Поп-певица Анна Седокова призналась, что борьба с алкогольной зависимостью дается ей нелегко. Ей тяжело ходить по ресторанам и отказывать себе в любимых напитках. Однако девушка уже 18 дней держит себя в руках и не срывается. Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на соцсети артистки.

«Есть триггеры, которые проходишь, это встречи с друзьями или походы в рестораны. Или очень усталые вечера после тяжелого дня, но я просто быстрее ложусь спать и все. Реально странно было только первое время», – поделилась Анна Седокова.

40-летняя певица добавила, что отказ от алкоголя позволяет ей экономить. Кроме того, состояние ее кожи улучшилось, а отеки ушли вместе с лишними килограммами.

Однако поддерживать фигуру ей также помогают тренажерный зал и особая система питания. Седокова в последнее время подсела на интервальное голодание. При этом звезда утверждает, что не хотела бы быть «стандартной худой» девушкой и ей нравятся ее «аппетитные формы».

Но не только Анна Седокова ест лишь в определенные часы дня. Еще одна знаменитая исполнительница Лариса Долина придерживается системы интервального голодания. Артистка настолько внимательно следит за своим питанием, что даже на гастроли берет холодильник со своей едой.