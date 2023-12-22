Умерший танцор «Пухляш» из клипа Little Big был членом масонской ложи

29-летний танцор Дмитрий Красилов, известный под псевдонимом Пухляш, был членом масонской ложи. Об этом сообщает Life.ru.

22 декабря на Троекуровском кладбище прошло прощание с артистом. Внезапно там появился некий представитель аппарата Великой либеральной ложи России, который сказал, что Дмитрий входил в их сообщество.

То, что Красилов состоял в организации, подтверждают соцсети сообщества. Его руководители настоятельно просили посетить церемонию прощания с шоуменом. В самой ложе утверждают, что их миссия заключается в стремлении к «высочайшим моральным принципам», а их принципы строятся на братстве, которое учит «терпимости и смирению».

На прощании все внимание было приковано к матери умершего артиста, и было заметно, что она даже почернела от горя.

Напомним, тело Красилова нашли 18 декабря в его квартире в Москве. Артист не жаловался на проблемы со здоровьем, работал, а потом неожиданно пропал. В СМИ писали, что смерть наступила из-за сердечного приступа. По другой версии, шоумен скончался из-за эндокринопатии.