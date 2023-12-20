Другая причина: 29-летний танцор Дмитрий Красилов умер не от сердечного приступа

Танцор Дмитрий Красилов, известный под псевдонимом Пухляш, скончался из-за эндокринопатии. Кроме того, экспертиза выявила наличие в его крови алкоголя.

«По предварительным данным экспертов, смерть Красилова наступила из-за эндокринопатии — это название группы заболеваний, связанных с нарушением деятельности эндокринных желез», - сообщает Telegram-канал Baza.

Кроме того, у скончавшегося 18 декабря артиста также взяли анализы на наркотики. Результаты будут готовы приблизительно через месяц.

Танцор Дмитрий Красилов умер в собственной квартире в Москве в 29 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Накануне гибели он появился на премьере фильма. Во время мероприятия Красилов веселил публику и охотно общался с журналистами.

Ранее мы писали, что наследство Красилова может достаться не только его матери, проживающей в городе Заринск в Алтайском крае. Родственникам знаменитости предстоит поделить евродвушку на юге Москвы и деньги на счетах.