Мама Дмитрия «Пухляша» Красилова почернела от горя на похоронах сына

В Москве простились с шоуменом Дмитрием Красиловым, известным под псевдонимом Пухляш. Все внимание было приковано к матери умершего артиста, и было заметно, что она аж почернела от горя. Об этом сообщает Пятый канал.

Кончина Красилова стала шоком для всех его близких, коллег и поклонников. Артист не жаловался на проблемы, работал, а потом неожиданно пропал. Когда экстренные службы вскрыли его квартиру, он лежал без сознания. Предварительно, смерть наступила из-за сердечного приступа.

Церемония прощания с Дмитрием прошла в столице на Троекуровском кладбище. Туда съехались все желающие проводить Пухляша в последний путь. Среди звезд СМИ заметили рэпера ST и певца Нилетто. Траурное мероприятие проходило в полузакрытом режиме – так решили родные танцора.

Не смогли корреспонденты не отметить и состояние матери Красилова. Потерявшая сына женщина прятала лицо за черным платком, плакала и принимала соболезнования.

Тело Дмитрия захоронят в родном городе Заринске спустя сутки после прощания.

Ранее телеведущая Нелли Ермолаева сообщила о последнем желании Дмитрия Красилова.