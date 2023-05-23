Умерший Петр Кучеренко боролся с лишним весом с помощью диеты Елены Малышевой

Умерший муж певицы Дианы Гурцкой Петр Кучеренко некогда боролся с лишним весом. Справиться с проблемой в тот период помогла диета ведущей, врача Елены Малышевой.

Об этом написал сайт Woman.ru.

По информации издания, теледоктор стала настоящим другом семьи.

Напомним, Кучеренко умер 20 мая во время возвращения из командировки. Ответ на главный вопрос о причинах смерти до сих пор не дан.

Звучала информация, что он мог скоропостижно умереть из-за приема антидепрессантов. Сообщалось, что муж Гурцкой употреблял таблетки горстями, пытаясь решить проблему со сном. Препараты могли вызвать сердечный приступ.

Певица Анна Калашникова рассказала, что во время недавней встречи Кучеренко жаловался на работу «сутками напролет».

Стало известно, что аэропорт Волгограда не смог принять самолет, на борту которого ему стало плохо. В результате воздушное судно приземлилось только в Минеральных водах. Дополнительные 30 минут, которые заняла дорога, могли стать решающими.