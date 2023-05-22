Употреблял горстями: названа возможная причина скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкой

В семье Дианы Гурцкой произошло горе, в которое сама артистка до сих пор не может поверить. 21 мая стало известно о смерти ее супруга Петра Кучеренко. Он возвращался на самолете в Москву из командировки, когда ему стало неожиданно плохо. Воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорте Минеральных Вод, но спасти чиновника уже не удалось.

После публикации трагических новостей в СМИ близкие и родные Петра стали выражать свои соболезнования и вспоминать, каким он был человеком. Люди из его окружения признались, что он всегда был здоровым мужчиной и даже не показывал того, что у него были какие-то проблемы со здоровьем. Однако иркутский политик Юрий Курин сообщил изданию «Дни.ру», что в последнее время супруг Гурцкой действительно был сам не свой. Дело в том, что коронавирус сильно повлиял на его состояние. Заболевание он перенес дважды.

Также друзья Кучеренко рассказали изданию, что уже какое-то время перед смертью он стал принимать большое количество антидепрессантов и транквилизаторов. Сам он как-то признавался, что употреблял таблетки горстями, но даже это не помогало ему справиться с проблемами со сном. Возможно, что именно препараты спровоцировали у него сердечный приступ.

Напомним, что Петру Кучеренко на момент смерти было только 46 лет. Прощание с ним состоится 24 мая на Троекуровском кладбище.

Ранее вдова Иосифа Кобзона заявила, что ее муж никогда не предсказывал смерть мужа Дианы Гурцкой.