Аэропорт Волгограда не принял борт: самолету с мужем Гурцкой пришлось лететь лишние 30 минут
Стало известно об отказе аэропорта Волгограда принять самолет с умирающим мужем Дианы Гурцкой.
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Стали известны новые подробности смерти мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко. Выяснилось, что аэропорт Волгограда не смог принять борт, по этой причине экипаж сел только в Минеральных водах, но было поздно – медики констатировали смерть.
Бригада врачей прибыла в 22:30, борт приземлился в 22:40. Скорую вызвали в связи с «приступом эпилепсии» в самолете.
Клиническая смерть у Кучеренко наступила в небе – на кардиограмме после приземления сердце уже не билось. В самолете неизвестная женщина, представившаяся врачом, пыталась оказать помощь.
Кучеренко стало совсем плохо примерно за 30 минут до посадки в Минводах. По неизвестной причине аэропорт Волгограда не принял борт.
Как пишет сайт mk.ru, за лишние 30 минут у Кучеренко и могла произойти остановка сердца.
Врачи реанимировали мужа Гурцкой в течение 49 минут. Однако в 23:49 медики констатировали смерть.
Ранее певица Анна Калашникова рассказала, что незадолго до смерти Кучеренко жаловался на работу «сутками напролет».