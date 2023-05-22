Аэропорт Волгограда не принял борт: самолету с мужем Гурцкой пришлось лететь лишние 30 минут

Стали известны новые подробности смерти мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко. Выяснилось, что аэропорт Волгограда не смог принять борт, по этой причине экипаж сел только в Минеральных водах, но было поздно – медики констатировали смерть.

Бригада врачей прибыла в 22:30, борт приземлился в 22:40. Скорую вызвали в связи с «приступом эпилепсии» в самолете.

Клиническая смерть у Кучеренко наступила в небе – на кардиограмме после приземления сердце уже не билось. В самолете неизвестная женщина, представившаяся врачом, пыталась оказать помощь.

Кучеренко стало совсем плохо примерно за 30 минут до посадки в Минводах. По неизвестной причине аэропорт Волгограда не принял борт.

Как пишет сайт mk.ru, за лишние 30 минут у Кучеренко и могла произойти остановка сердца.

Врачи реанимировали мужа Гурцкой в течение 49 минут. Однако в 23:49 медики констатировали смерть.

Ранее певица Анна Калашникова рассказала, что незадолго до смерти Кучеренко жаловался на работу «сутками напролет».