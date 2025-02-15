«Умел украшать нашу любовь»: Диана Гурцкая трогательно обратилась к покойному мужу

Диана Гурцкая трогательно обратилась к покойному мужу в День всех влюбленных.

Певица в личном блоге опубликовала архивным снимок, на котором был запечатлен Петр Кучеренко. Диана призналась, что их отношения были сильными и чувственными. Кроме того, артистка не стала скрывать, что именно Петр помог ей стать самой счастливой женщиной на свете.

Гурцкая подчеркнула, что Кучеренко любил ее по-настоящему искренне и отдавал «всего себя» своей семье.

«Ты умел украшать романтикой нашу любовь, а теперь своим светом и неосязаемым теплом украшаешь каждый мой жест, мое решение и мой жизненный путь», — отметила певица в социальных сетях.

Также Диана подчеркнула, что Петр собрал в себе все самые лучшие человеческие качества, которые теперь она хочет привить их общему 17-летнему наследнику Константину.

Поклонники Гурцкой растрогались, увидев ее публикацию и поддержали: «Очень мудрые слова. До слез», «Моя любимая певица», «Признание, идущее от сердца».

Напомним, что замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко ушел из жизни в 2023 году во время полета из командировки на Кубу в Москву. Тогда, будучи в самолете, мужчина почувствовал боль в сердце, из-за чего самолет пришлось экстренно посадить в Минеральных водах.

Ранее мы писали о том, что Диане Гурцкая диагностировали рак.

Также сообщалось, что Диана Гурцкая была против присутствия мужа на родах.