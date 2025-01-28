«Я побаивалась»: Диана Гурцкая была против присутствия мужа на родах

Российская певица Диана Гурцкая в браке с Петром Кучеренко родила сына Константина. Народная артистка не хотела, чтобы муж присутствовал в момент появления ребенка на свет, но позже изменила свое мнение.

Исполнительница вышла замуж в 2005 году и сразу после этого начала мечтать о ребенке. Несколько лет супругам не получалось зачать малыша. Гурцкая усиленно ходила к врачам, а потом отпустила ситуацию и погрузилась в работу.

В определенный момент певица почувствовала недомогание и начала подозревать, что беременна. Когда Диана увидела две полоски на тесте, ее сердце «от радости чуть не выскочило».

Во время родов Петр был рядом с супругой, хотя изначально она не хотела этого.

«Нам хочется, чтобы мужчины видели нас красивыми, уверенными, а тут я не была уверена в себе, я побаивалась. Но, когда наступило время, и он оказался рядом — это был абсолютно правильный подход», — призналась она в разговоре с Натальей Подольской.

Поп-звезде во время родов сделали эпидуральную анестезию, из-за которой она не чувствовала половину тела. Это сильно напугало незрячую певицу. Муж в этот момент оказал жене большую поддержку.

Петр Кучеренко скоропостижно скончался в 2023 году во время возвращения из рабочей командировки на Кубу. Певица была убита горем и постепенно приходит в себя. В интервью она признается, что очень скучает по мужу. Недавно исполнительница заявила о возвращении на сцену.