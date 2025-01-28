«Оплакивали меня»: Диане Гурцкая диагностировали рак

Певица Диана Гурцкая рассказала, что испытала стресс из-за ошибки врачей. Ей поставили диагноз «рак матки». Однако, к счастью, он не подтвердился.

По признанию артистки, она сильно переживала в первую очередь из-за того, что ее сын может остаться без матери. А вот страха из-за наличия болезни у нее не было. При этом близкие очень боялись за нее.

«Все вокруг ходили рыдали, оплакивали меня. Вся семья… А я чего-то не боялась. Мы объездили нескольких врачей, и потом один доктор спросила, мол, с чего это вы все взяли. Там была другая история. Целый месяц я обследовалась. Петр в этот момент боялся за меня», - рассказала Гурцкая в интервью Наталье Подольской.

Напомним, что у Дианы есть единственный сын Костя, которого певица с супругом очень хотели. Беременность у вокалистки протекала спокойно, однако из-за слепоты ей приходилось постоянно находиться под пристальным наблюдением врачей.

Сейчас же Костя уже совсем взрослый — ему 17 лет. В этом году он заканчивает школу и собирается поступать в университет.

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