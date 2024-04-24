«Не дождетесь!»: журналист Новиковский заявил, что Лена Миро жива

Журналист Максим Новиковский заявил, что блогер Лена Миро жива. Он опубликовал пост в своем блоге, который возглавил топ ЖЖ.

В своем сообщении Новиковский пояснил, что имеет «небольшое отношение» к Мироненко (настоящая фамилия Лены Миро, – прим. ред.). Мужчина также заявил, что знает ее «бурную жизнь». Он призвал людей не верить информации в СМИ и назвал ее слухами.

«Елена жива, у неё всё прекрасно», – написал журналист.

Максим объяснил, почему возникшие слухи не имеют ничего общего с правдой. По его словам, Миро просто не могла попасть в ДТП, так как плохо водит автомобиль и почти не садится за руль. А если такое и происходит, то она водит очень внимательно, «как чайник».

«Во-вторых. Лена не была ни в какой коме и не могла в ней находиться, иначе бы ее социальная сеть оставалась активной. Как человек, находящийся в коме может закрыть свой блог и написать об этом, находясь при этом в коме?» — написал Новиковский.

Журналист добавил, что у блогера были недоброжелатели из шоу-бизнеса, желавшие ей «смерти». По его мнению, они легко могли специально создать фейки, чтобы таким образом отомстить женщине.

«Поэтому всем поверившим в байку <…> хочется пожелать всего самого наилучшего и сказать: «Не дождетесь!» — подытожил мужчина.

Напомним, что 23 апреля поздно вечером издание Super.ru сообщило о смерти 42-летней Лены Миро. Источник отмечал, что блогер попала в ДТП в США и впала в кому, а после скончалась. Ее мать якобы была на похоронах, а отец отказался проститься с дочерью. До сих пор нет официальных подтверждений этой информации.

Ранее мы писали о том, что LiveJournal, где вела блог Лена Миро, прокомментировал ее смерть в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти».