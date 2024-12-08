«Украл мою идею»: Люся Чеботина обвинила Джастина Бибера в воровстве

Певица Люся Чеботина побывала на «Новой песне года» в Москве. Во время общения с журналистами звезда рассказала, что известный американский артист Джастин Бибер скопировал ее идею.

По словам Люси, несколько лет назад она хотела снять музыкальный клип. Его основная идея заключалась в том, что певица наблюдает за собой из зала, будучи еще маленькой. У Бибера к тому моменту вышел точно такой же клип.

«Джастин Бибер, получается, украл у меня идею, раз он снял такой клип. Просто так бывает, что идеи творческих людей могут совпадать», — передает слова Чеботиной Telegram-канал Звездач.

Также на «Новой песне годы» с журналистами пообщался Александр Ревва и певица Анна Калашникова. Бывший участник Comdey Club рассказал, кто поддерживал его на протяжении всего пути, а исполнительница поделилась тем, удалось ли ей пережить смерть сына.