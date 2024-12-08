НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 декабря 2024, 20:45
1 мин.

«Украл мою идею»: Люся Чеботина обвинила Джастина Бибера в воровстве

Люся Чеботина заявила, что Джастин Бибер украл у нее идею съемки клипа .
«Украл мою идею»: Люся Чеботина обвинила Джастина Бибера в воровстве

© Starface.ru

Певица Люся Чеботина побывала на «Новой песне года» в Москве. Во время общения с журналистами звезда рассказала, что известный американский артист Джастин Бибер скопировал ее идею.

По словам Люси, несколько лет назад она хотела снять музыкальный клип. Его основная идея заключалась в том, что певица наблюдает за собой из зала, будучи еще маленькой. У Бибера к тому моменту вышел точно такой же клип.

«Джастин Бибер, получается, украл у меня идею, раз он снял такой клип. Просто так бывает, что идеи творческих людей могут совпадать», — передает слова Чеботиной Telegram-канал Звездач.

Также на «Новой песне годы» с журналистами пообщался Александр Ревва и певица Анна Калашникова. Бывший участник Comdey Club рассказал, кто поддерживал его на протяжении всего пути, а исполнительница поделилась тем, удалось ли ей пережить смерть сына.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Звездач
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Люся Чеботина
Джастин Бибер