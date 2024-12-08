«Я не справилась»: Анна Калашникова честно рассказала, как пережила потерю ребенка

В 2015 году у российской актрисы Анны Калашниковой родился сын Даниил. Спустя два года звезда могла стать матерью во второй раз, но потеряла ребенка. 40-летняя телеведущая признается, что до сих пор тяжело переживает случившееся. Об этом она рассказала корреспонденту сайта «Страсти» на «Новой Песне года».

Несколько лет назад модель рассказывала, что потеряла ребенка из-за несчастного случая без уточнения каких-либо деталей. Анна долго сохраняла молчание, но постепенно нашла в себе силы рассказать о своих эмоциях.