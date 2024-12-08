«Я не справилась»: Анна Калашникова честно рассказала, как пережила потерю ребенка
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В 2015 году у российской актрисы Анны Калашниковой родился сын Даниил. Спустя два года звезда могла стать матерью во второй раз, но потеряла ребенка. 40-летняя телеведущая признается, что до сих пор тяжело переживает случившееся. Об этом она рассказала корреспонденту сайта «Страсти» на «Новой Песне года».
Несколько лет назад модель рассказывала, что потеряла ребенка из-за несчастного случая без уточнения каких-либо деталей. Анна долго сохраняла молчание, но постепенно нашла в себе силы рассказать о своих эмоциях.
«Мне кажется, я до сих пор в глубине души где-то не справилась. Пришлось все равно прибегать, как бы это модно не звучало, к психологам, к различным терапевтам, чтобы эту боль прорабатывать. Сначала я пыталась справиться сама. Ресурс восполняла работой, мероприятиями. Но честно — не получалось», — разоткровенничалась знаменитость.
Каждый раз, когда Калашникова сталкивалась с новым специалистом, ей говорили о важности проработки этой проблемы.
Анна Калашникова неоднократно признавалась, что мечтает о большой семье. Певица очень хочет стать мамой двойни или близнецов, поэтому заранее заморозила яйцеклетки.