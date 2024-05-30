«Никогда ее возраст не был виден»: Акулич отреагировал на смерть Заворотнюк

Российский актер Олег Акулич рассказал, что его коллега Анастасия Заворотнюк всегда была легкой и замечательной. Об этом пишет Telegram-канал Daily Storm.

Акулич принимал участие в совместных спектаклях с Заворотнюк. Он также сыграл в сериале «Моя прекрасная няня», где артистка исполнила главную роль. Актер охарактеризовал коллегу как очень хорошего человека.

«Знаете, она всегда была молода! Никогда ее возраст не был виден», — заявил Акулич.

Знаменитость подчеркнул, что не ожидал такого мужества от Заворотнюк, поскольку она всегда казалась ему женственной, нежной и ранимой. Он добавил, что был поражен тем, как стойко Анастасия боролась с болезнью.

Аналогичным мнением о Заворотнюк в разговоре с 360.ru поделился актер Андрей Ургант.

«Она была умница, красавица. И какие бы споры вокруг, сплетни ни ходили, она была совершенно замечательным, добрым человеком», — рассказал он.

Ранее мы писали, что прощание с Анастасией Заворотнюк может пройти в театре имени Олега Табакова.