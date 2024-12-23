Украинский блогер Артур Бабич может стать иноагентом

Председатель правления региональной общественной организации «Иван Чай» Элина Жгутова обратилась в Минюст РФ с просьбой проверить украинского блогера Артура Бабича на иностранное влияние. Об этом пишет издание «Абзац».

«Блогер Артур Бабич долго находился под иностранным влиянием, проживая в США и Армении. Он осуществлял деятельность в сфере политики, культуры и искусства, противоречащую национальным интересам, основам публичного правопорядка, иным ценностям, защищаемым Конституцией Российской Федерации», – сказано в обращении, оказавшемся в распоряжении «Абзаца».

20 декабря Артур Бабич сообщил, что навсегда переехал в Россию. По словам инфлюэнсера, он планирует получить российский паспорт и закрыть для себя вопрос о проживании в других государствах.

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