Украинский блогер Артур Бабич навсегда переехал в Россию

Украинский блогер Артур Бабич признался, что навсегда переехал в Россию. Он пояснил, что здесь ему проще работать, поэтому больше из Москвы он уезжать не планирует. Об этом он рассказал Telegram-каналу Mash.

По данным источника, Бабич хочет получить российский паспорт и делать контент для аудитории РФ. По его словам, блогерская работа стала основной причиной переезда.

Отметим, что Артур долгое время жил в России, но после начала СВО уехал. Он жил в США, снимал видео с Даней Милохиным, который тоже после 2022 года эмигрировал, но со временем осознал — до отъезда жизнь была лучше. Бабич столкнулся с проблемами с деньгами. Попытался блогер пожить и в Армении, но там тоже не получилось. К слову, на Украине его не жалуют и даже угрожают.

В России у Бабича также живет возлюбленная Аня Покров. Они встречаются уже несколько лет. Однако все еще не поженились. Аня, как и Артур, занимается блогерской деятельностью, а также выпускает песни.

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