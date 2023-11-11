WADA продолжает настаивать на четырехлетней дисквалификации Валиевой

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступили на повторных слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS). Они продолжают настаивать на четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и лишить ее олимпийских медалей.

WADA обратилось в CAS «в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта».

«Мы сохранили наш запрос на четырехлетний период дисквалификации и аннулирование всех результатов спортсменки с даты взятия пробы, в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — приводит слова представителей Всемирного антидопингового агентства ТАСС.

Решение арбитров будет вынесено в январе 2024 года.

Слушания по делу Валиевой прошли 26-29 сентября. После они продолжились в ноябре. 9 ноября фигуристку повторно опросили арбитры CAS.

17-летнюю фигуристку подозревают в употреблении триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года. Результат проверки обнародовали во время Олимпийских игр в Пекин. К тому моменту, фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

Ранее фигуристка Камила Валиева потребовала от CAS вернуть ей золото чемпионата России.