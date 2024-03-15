Украинская певица Ани Лорак подала заявление на получение гражданства России. Об этом сообщает РИА Новости.

Певица давно выступает на территории России и пользуется здесь большой популярностью. Как выяснилось, в феврале 2024 года Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства.

На данный момент Ани никак не комментировала сообщения СМИ. Известно, что о намерениях Лорак получить гражданство РФ рассказали источники, приближенные к ней.

В 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал Лорак помощь с получением паспорта РФ. Однако тогда певица отказалась, заявив, что не собирается менять гражданство.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак впервые за долгое время вышла в свет с дочерью на Big Love Show 2024. Подробности смотрите в этой новости.

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