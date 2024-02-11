«Любовь — ответ на все вопросы»: Ани Лорак впервые за долгое время вышла в свет с дочерью

В Москве состоялся масштабный концерт Big Love Show 2024 с участием известных артистов. На мероприятии появилась и певица Ани Лорак вместе с 12-летней дочерью Софией. Об этом пишет The Voice.

Для красной дорожки Ани Лорак выбрала элегантное черное платье с глубоким декольте и разрезом от бедра. Ее дочь София в это время находилась в стороне. Вскоре певица вместе с дочерью отправились гримерку.

На мероприятии Ани Лорак поделилась рассуждениями на тему любви. Певица считает, что для того, чтобы полюбить другого человека, нужно сначала полюбить себя.

«Чтобы подарить любовь другому человеку, сначала ее нужно подарить себе. Любовь с эгоизмом не перепутаешь. Если ты эгоист, тебя жизнь исправит», — отметила Ани Лорак. По мнению артистки, когда человек любит, он стремится стать лучше.

«Любовь — ответ на все вопросы. Когда ты любишь, ты хочешь быть лучшей версией себя. Ты идешь в тренажерный зал, учишь языки, читаешь книги», — подчеркнула певица.

Напомним, в 2009 году Ани Лорак вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Спустя два года у супругов родилась дочь София. Однако в 2019 году брак певицы и бизнесмена распался.

В настоящее время певица встречается с актером, моделью и каскадером Исааком Виджраку из Барселоны. Пара вместе уже год, они много времени проводят вместе.

Ранее сообщалось о том, что певица Алсу Алсу, посетившая концерт Big Love Show 2024, рассказала, как планирует отметить День всех влюбленных.