Актриса Нино Нинидзе рассказала, что впала в депрессию после провала на «Голосе». Экс-возлюбленная Максима Виторгана поделилась откровением в соцсети.

В личном блоге Нино вспомнила об участии в шестом сезоне «Голоса». Тогда артистка исполнила лирическую композицию «Одно и то же», однако никто из наставников к ней не повернулся. При этом Александр Градский и Леонид Агутин заявили, что хотели дать ей шанс и назвали себя дураками. Нино призналась, что находилась в послеродовой депрессии и провал на «Голосе» только усугубил ситуацию.

«2016 год. Я хотела что-то кому-то доказать. Был страх перед этим большим миром. Я тогда снова погрузилась в съемки и старалась делать вид, что всё хорошо. Было очень много слез, злости и презрения к себе: «Снова не смогла»», — высказалась актриса.

Нино считала себя бездарностью. Ее состояние улучшилось после слов поддержки от поклонников. Теплые слова публики замотивировали Нино не бросать музыку.

Ранее сообщалось о том, что Максим Виторган и Нино Нинидзе воссоединились на съемках «Осторожно — любовь». Подробности смотрите в этой новости.

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