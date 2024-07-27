Украина выступила против участия Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале

Уехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова оказалась в эпицентре скандала из-за приглашения на Венецианский кинофестиваль. Против ее участия в мероприятии выступило министерство иностранных дел Украины.

В ведомстве назвали Хаматову «бывшей сторонницей» российской власти и призвали запретить ей выходить на красную дорожку фестиваля, сообщает РБК.

Чулпан Хаматова снялась в фильме «Тихая жизнь» греческого режиссера Александроса Авранаса. Картина повествует о семейной паре из России, которая вместе с детьми переезжает в Швецию и получает отказ в предоставлении политического убежища. Партнером Хаматовой стал актер Григорий Добрыгин.

Венецианский кинофестиваль откроется премьерой от Тима Бертона «Битлджус Битлджус» с Вайноной Райдер, Моникой Беллуччи и Дженной Ортегой.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал, что Генпрокуратура РФ направила в Минюст запрос о признании Чулпан Хаматовой иностранным агентом.