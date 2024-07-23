Фильм с Чулпан Хаматовой в главной роли покажут на Венецианском фестивале

Уехавшая из России Чулпан Хаматова станет участницей Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 28 августа по 7 сентября. Актриса сыграла одну из главных ролей в картине «Тихая жизнь» греческого режиссера Александроса Авранаса, вошедшей в конкурсную программу.

В киноленте также сыграл актер Григорий Добрыгин. Сюжет рассказывает о семейной паре из России, которая вместе с детьми переезжает в Швецию и получает отказ в предоставлении политического убежища.

Режиссер Авранас известен по фильмам «Темные преступления» с Джимом Керри и «Мисс насилие», за который в 2013 году получил «Серебряного льва».

Венецианский кинофестиваль откроется премьерой от Тима Бертона «Битлджус Битлджус» с Вайноной Райдер, Моникой Беллуччи и Дженной Ортегой.

В этом году председателем жюри фестиваля стала французская актриса Изабель Юппер, сообщает портал Театрал..

Ранее стало известно, что Чулпан Хаматова сыграет в скандальном спектакле Дмитрия Крымова «Записки сумасшедших». Представление пройдет в ангаре, расположенном в одном из самых неблагополучных районов Риги.