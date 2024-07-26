Бородин: ГП РФ направила в Минюст запрос о признании Чулпан Хаматовой иноагентом

Генпрокуратура РФ направила в Минюст запрос о признании актрисы Чулпан Хаматовой иностранным агентом. Об этом в беседе с порталом «Страсти» рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Также он показал официальный документ, который подтверждает его слова.

«Ваше обращение по вопросу включения Хаматовой Ч.Н. в реестр иностранных агентов направлено для рассмотрения в Министерство юстиции Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее лидер ФПБК сообщил «Страстям», что займется признанием Хаматовой иноагентом. А уже 19 июля было подготовлено обращение в прокуратуру. В нем Бородин просил обратить внимание на «русофобскую деятельность» Чулпан.

«Актриса систематически критикует решения, принятые Президентом и Правительством Российской Федерации в отношении специальной военной операции, дискредитирует своими высказываниями Вооруженные силы РФ. В апреле 2022 года Чулпан Хаматова выступила в Риге у памятника Свободы на митинге «Русский голос против войны», целью которого было заявлено «осуждение российской агрессии против Украины и поддержка ее борьбы за суверенитет», — сказано в документе.

Также в пример антироссийский деятельности Хаматовой Бородин привел ее высказывания о «русских оккупантах», ее готовность отказаться от звания народной артистки России, интервью и выступления за границей.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что артист Александр Ревва «не мужчина».