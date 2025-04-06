«Ухватился за эту историю»: Пригожин признался, что он создал сценический образ Шаляпина

Иосиф Пригожин признался, что он создал сценический образ Прохора Шаляпина.

Продюсер вспомнил, как он вместе с Виктором Дробышем придумали псевдоним для артиста и образ покорителя взрослых и богатых женщин. По словам Иосифа, Прохор был обыкновенным молодым человеком, а идею Иосифа и Виктора он сразу оценил.

Пригожин вспомнил, как Шаляпин встречался с женщиной, которая была намного старше него.Благодаря сценическому образу у Прохора появился большой опыт в отношениях с теми, кто намного старше него.

«Мы с Дробышем придумали ему историю. Ты такой красивый, как Шаляпин, прямо. Он ухватился за эту историю. У него тогда была взрослая женщина, не знаю, жива ли она или уже умерла. Он большой специалист был в этой области», — признался продюсер в беседе с Кариной Нигай на YouTube-шоу «Сплетница».

Пригожин признался, что Прохору удалось вжиться в образ и пиариться на нем, так как многие женщины преклонного возраста мечтают о молодом возлюбленном.

«Дело все в том, как мне кажется, что многие пожилые женщины ищут молодого и красивого, кто скрасит их одиночество. И он понял эту волну, оседлал ее и поплыл», — раскрыл Иосиф.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин раскритиковал SHAMAN за микрофон в штанах.

Также сообщалось, что Прохор Шаляпин вспомнил, как в юности пострадал из-за неудачной шутки.