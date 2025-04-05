«Прижали меня и поколотили»: Прохор Шаляпин вспомнил, как в юности пострадал из-за неудачной шутки

Прохор Шаляпин вспомнил, как в юности пострадал после своей неудачной шутки.

Артист не стал скрывать, что из-за своей прямолинейности часто попадал в различные конфликтные ситуации, так как из-за своих колкостей ему доставалось со стороны сверстников.

Однако, по словам Прохора, он всегда старался решить все разговорами без использования кулаков, чтобы решить конфликты мирным. Но это не всегда удавалось.

Шаляпин вспомнил, как ему досталось в студенческие годы из-за его неудачной и грубой шутки в сторону певиц, которые тогда были участницами хора. Девушки не оставили это без внимания, обиделись и зажали со всех сторон, чтобы избить.

«Меня народный хор один раз избил. Мне было 16 лет. Я учился в Ипполитово-Иваново. Меня девки в кабинете закрыли и избили. Пять человек, все они крупнее меня, кобылы здоровенные, певицы народных песен. Прижали меня и поколотили. На всю жизнь запомнил, а я шутил много — дошутился», — поведал он в эфире на радио «Юмор FM».

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