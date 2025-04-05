«Это неэстетично»: Иосиф Пригожин раскритиковал SHAMAN за микрофон в штанах

Иосиф Пригожин назвал неэстетичной привычку SHAMAN держать микрофон в штанах. Об этом он рассказал в шоу на YouTube-канале Карины Нигай.

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о певце SHAMAN, который во время своих концертов засовывает микрофон в кожаные штаны. По словам мужа Валерии, ему такая традиция не нравится. При этом Пригожин отметил, что певец по достоинству получил звание Заслуженного артиста России.

«Мне микрофон в штанах тоже не нравится, я считаю, что это неэстетично, также как и неэстетично целоваться взасос на сцене. На свадьбе это хорошо среди гостей, но на сцене как-то… У наших артистов отсутствует самокритика», — заявил он.

Пригожин добавил, что лишь высказывает свое мнение и не хочет никого обидеть.

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