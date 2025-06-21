«Угрожали расправой»: Клава Кока боялась за жизнь бывшего парня Александра Поверина

Клава Кока боялась за жизнь бывшего парня Александра Поверина.

Артистка раскрыла, что с приходом популярности в ее жизни появились не только поклонники, но и преследователи. Именно по этой причине у нее начались страдания: неизвестные мужчины вечно следили за ней, напрашивались к ней на работу, признавались в любви.

По словам Клавы, ей удавалось справляться со сталкерами, когда она была в отношениях с Александром Повериным. Оказалось, что певице угрожали, описывая в деталях, что бы с ней сделали. При этом сталкеры угрожали не только Коке, но и ее экс-возлюбленному.

«В моих последних отношениях молодому человеку конкретно угрожали расправой очень жесткой», — делится она в шоу «Я пережила».

Кроме того, Клава вспомнила, как однажды оказалась со своим сталкером в замкнутом пространстве. Тогда певица испугалась, ведь до этого она получала странные сообщения от этого загадочного преследователя.

«Человек постоянно мне писал о том, что он будет со мной делать — в красках описывал. А потом мы оказались с ним вдвоем в замкнутом пространстве... В Интернете ты к угрозам не очень серьезно относишься, а когда ты видишь человека впервые в жизни на расстоянии вытянутой руки, никого нет рядом, это другое дело. Это был один из самых стремных моих моментов», — разоткровенничалась артистка.

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