«Я четко разделяю публичность и жизнь вне сцены»: почему актер Амаду Мамадаков прячет семью от общественности

Актер Амаду Мамадаков в интервью Леди Mail раскрыл причину, по которой скрывает свою семью от общественности. Звезда серила «Солдаты» объяснил, что не распространяется о жене и дочери ради их же безопасности.

Так, знаменитость поведал об одном неприятном инциденте, который случился с ним накануне. Неизвестный залез в салон его автомобиля, заявляя, что знаком с 48-летним актером.

«На днях я сидел в машине, никого не трогал. И тут какой-то парень залез ко мне в салон чуть ли не по пояс, стал сыпать в лицо вопросами: "На машину заработал? А квартира у тебя есть? А дача?" Я опешил — вы вообще кто, говорю? А он, с наездом: "Ты что, зазвездился?! Не помнишь, как мы с тобой общались?" А я его в первый раз вижу», — вспоминает артист.

По его словам, это далеко не единственный подобный случай. Такие инциденты показывают обратную сторону популярности и заставляют задуматься о том, что близкие должны оставаться вдали от камер, добавил актер.

«Я четко разделяю свою публичность и жизнь, которую веду за пределами сцены. И последнее мне очень хочется оградить от посторонних глаз», — сказал Мамадаков.

Кроме того, актер считает, что его коллеги начинают активно «выпячивать» свою личную жизнь, когда им нечем похвастаться в плане профессиональных достижений.

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