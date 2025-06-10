Певица Клава Кока поранила ногу о разбившийся вдребезги стеклянный куб на шоу. Клава рассказала о травме в соцсети.

В начале лета состоялась музыкальная премия, на которой выступили многие звезды, в том числе и Клава. Артистка начала номер с песни «Странник мой»: она исполняла хит, находясь в кубе, символизирующем жесткие рамки и критику. Затем куб вдребезги разбился — это был символ освобождения от страхов. Как выяснилось, во время номера Клава пострадала: один из осколков попал ей в ногу.

«Осколок всё-таки залетел», — высказалась артистка.

Помощница Клавы хотела оказать первую помощь и достать осколок, но та ее остановила, сославшись на грязные руки.

«Я так волновалась за этим кубом. Я тряслась, у меня сердце бьется. Я еще вижу свое отражение в стекле. Вижу себя в шляпке. Эти комментарии, эта песня. Как это больно. Я думаю: сейчас в стекло бы не наступить», — поделилась Кока эмоциями от номера.

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