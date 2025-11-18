«Угрожает, что все бросит и уедет»: в шоу-бизнесе рассказали о ссорах Ани Лорак с мужем-иностранцем

Певица Ани Лорак ругается с мужем-иностранцем из-за частых гастролей. Об этом сообщает Telegram-канал Свита Короля.

По информации источника, мужа Ани раздражает необходимость сопровождать ее на концерты по городам России. Якобы из-за этого между супругами часто возникают ссоры. Избранника Лорак не устраивают ранние подъемы и повышенное внимание к ней.

«Его утомляют разъезды, ранние подъемы, тесные гримерки, не всегда красивые и уютные гостиницы. Московские вечеринки – это одно, а выступления в небольших городах для неподготовленного человека, который не знает, чем заняться, — тяжелое бремя. Он и жалуется на то, что холодно, что завтраки ему не нравятся, что возле жены «всякие мужики крутятся», что ему мало внимания», — заявил инсайдер.

Инсайдер утверждает, что иногда муж-иностранец угрожает певице, чем утомляет и ее, и команду.

«Иногда угрожает, что все бросит и уедет», — пишет источник.

На данный момент Лорак не комментировала новость о проблемах в браке.

