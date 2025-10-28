Неблистательная яркость: стилист объяснила, что не так с образом Ани Лорак на концерте в Кремле

Певица Ани Лорак выступила в Кремле на гала-концерте шоу «Голос». Артистка появилась на сцене в платье с блестками цвета шампанского и сапогах в тон. Стилист Саша Стиль в разговоре с сайтом «Страсти» оценила образ звезды.

Эксперт считает, что артистка неудачно подобрала наряд, с которым в итоге «слилась». Вечернее платье цвета шампанского и дневной пастельный макияж не дополнили друг друга, несмотря на единую цветовую палитру, уверена Саша Стиль.