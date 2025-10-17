«После трех часов дня нельзя»: Ани Лорак голодает ради стройной фигуры

Певица Каролина Куек, выступающая под псевдонимом Ани Лорак, призналась, что ради стройной фигуры полностью отказалась от ужинов. Она рассказала, что не совсем довольна своей формой сейчас, поэтому голодает большую часть дня.

«Кушать сейчас мы не кушаем. Сколько сейчас времени? После трех часов дня нельзя. А до этого позволяю себе все что хочу. После трех – ротик на замок», - поделилась Лорак с mk.ru.

При этом артистка заверила, что ей легко дался отказ от ужинов, так как она давно привыкла ограниченно питаться.

По словам Ани, в вечернее время она позволяет себе лишь самую малость: яблоки или морковь. Также Лорак заявила, что пьет много воды и активно занимается спортом под руководством мужа, тренера по йоге Исаака Виджраку.

Ранее Ани Лорак, почти никого не пригласила на празднование 47-летия, поэтому коллеги обвинили исполнительницу хита «Зеркала» в жадности.