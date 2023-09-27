Уехавший в США внук певицы Аллы Пугачевой стал скучать без сцены. Об этом сообщает издание kp.ru.

Никита Пресняков и его супруга уже больше года проживают в США. Внук Пугачевой не забросил музыкальную деятельность. В другой стране он освоил профессию режиссера клипов. Однако о прежней жизни говорить не приходится. Дело в том, что в РФ у Никиты была своя группа, с которой он успешно гастролировал.

По информации источника, Пресняков заскучал в США без выходов на сцену и всеобщего внимания. В личном блоге артист рассказал, что увлекся скалолазанием. Кроме того, внук Пугачевой нашел себе еще одно экстремальное занятие. Недавно он сел за руль мотоцикла, способного преодолеть любые препятствия. Теперь Никита рассказывает только о своих хобби, хотя раньше артист делился успехами на профессиональном поприще.

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