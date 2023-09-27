«Нечестно»: Арнтгольц раскрыла истинную причину ухода из «Жди меня»

41-летняя актриса Татьяна Арнтгольц объяснила уход из «Жди меня» усталостью. Об этом сообщает издание StarHit.

На протяжении пяти лет Татьяна вела передачу, которая помогает людям искать друг друга. За эти годы артистка воссоединила сотни людей. По словам Арнтгольц, программа требует большой отдачи и эмпатии. Знаменитость не скрывает, что устала быть ведущей «Жди меня».

«Очень люблю эту программу, но она требует огромной эмпатии, включения. Без этого быть ведущей такой программы нечестно. Я устала», — высказалась артистка.

Также Татьяна поблагодарила всю команду, с которой она работала на протяжении пяти лет.

В Сети появились слухи, что актриса ушла из шоу из-за конфликта с Александром Лазаревым. Однако Татьяна опровергла подобные сообщения, назвав коллегу «чутким и тонким партнером».

Известно, что новой ведущей передачи стала актриса Алена Бабенко.

Ранее актер Иван Жидков объяснил, почему дочь от Татьяны Арнтгольц живет с ним. Подробности смотрите в этой статье.