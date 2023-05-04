Сидит на галерке: 31-летний Никита Пресняков лишился привилегий после переезда в США

В последнее время внимание публики приковано к Алле Пугачевой и ее семейству. Год назад артистка перебралась в Израиль и оборвала все связи с РФ. Подобному примеру последовали и ее родственники. Так, например, Никита Пресняков отправился за новой жизнью в США. Молодой человек даже решился на смену сценического псевдонима. Однако это не очень ему помогло. Как сообщает издание «7Дней.ru», в чужой стране артист столкнулся с трудностями.

Выяснилось, что, переехав в США, Никита лишился всех привилегий. Если в России он вел роскошный образ жизни, то там ему пришлось забыть об удобствах и начать осваивать новую профессию. Теперь Пресняков зарекомендовал себя как режиссер клипов, но об ошеломительных успехах говорить не приходится. Это доказывает и то, что теперь на концертах он появляется лишь в качестве зрителя и занимает в зале не лучшие места, а самые обычные, на галерке.

Несмотря на это, о возвращении в РФ молодой человек не думает. По словам его звездной бабушки, Никита получил американское гражданство, и подобному пресса нашла свое объяснение. По слухам, в скором времени Пресняков может стать отцом. В Сети заметили: если раньше его супруга надевала наряды, подчеркивавшие стройность, то теперь девушка начала прятать свою фигуру. Это натолкнуло всех на мысль о беременности невестки Орбакайте.

К слову, ни Пресняков, ни его избранница пока никак не реагировали на домыслы публики.

Ранее Кристина Орбакайте рассказала о напряженных отношениях с сыновьями. Высказывание певицы читайте в этой статье.