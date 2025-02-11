Уехавший в США Бурковский избавился от квартиры в РФ за многомиллионную сумму

Уехавший из РФ Андрей Бурковский продал квартиру в Москве за 80 млн. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно SHOT, 41-летний артист избавился от 4-комнатного жилья у метро «Аэропорт». Недвижимость площадью 130 «квадратов» обошлась покупателям в 820 тыс. долларов (80 млн рублей).

Бурковский уехал из России в конце 2022 года и стал сдавать в аренду свое жилье. Сейчас он живет и работает в Нью-Йорке. При этом от съемок в России актер не отказался.

Ранее уехавший в США Андрей Бурковский снялся в сериале «Москва слезам не верит». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что концерт Лолиты в Томске отменили по желанию директора площадки.