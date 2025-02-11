Опубликовано 11 февраля 2025, 09:291 мин.
Уехавший в США Бурковский избавился от квартиры в РФ за многомиллионную сумму
SHOT: уехавший из РФ Андрей Бурковский продал квартиру в Москве за 80 млн .
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Уехавший из РФ Андрей Бурковский продал квартиру в Москве за 80 млн. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Как стало известно SHOT, 41-летний артист избавился от 4-комнатного жилья у метро «Аэропорт». Недвижимость площадью 130 «квадратов» обошлась покупателям в 820 тыс. долларов (80 млн рублей).
Бурковский уехал из России в конце 2022 года и стал сдавать в аренду свое жилье. Сейчас он живет и работает в Нью-Йорке. При этом от съемок в России актер не отказался.
Ранее уехавший в США Андрей Бурковский снялся в сериале «Москва слезам не верит». Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что концерт Лолиты в Томске отменили по желанию директора площадки.