Уехавший в США Андрей Бурковский снялся в сериале «Москва слезам не верит». Об этом сообщает ТАСС.

В новом проекте Жоры Крыжовникова главные роли исполнят Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), Тина Стойилкович и Андрей Бурковский, который уже несколько лет проживает в США.

Сериал создан по мотивам мелодрамы Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», вышедшей на экраны в 1979 году. Проект расскажет историю трех подруг, которая происходит в начале нулевых.

Актер Иван Янковский заявил, что его привлек сценарий. По словам Ивана, его герой — «интеллигентный, добрый, светлый» человек.

«Как его на площадке называет режиссер Оля Долматовская, «принц». Так что мы стараемся пойти в сторону «принца на белом коне», человека влюбленного, чувствующего, ни в коем случае не наглого, а именно порядочного парня. Здесь меня зацепил и сценарий, очень тронула вся история, и, конечно, режиссеры Андрей Николаевич (Жора Крыжовников) и Оля замечательные, я всегда счастлив с ними поработать», — высказался актер.

Ранее жена эмигрировавшего в США актера Андрея Бурковского рассказала о переезде. Подробности читайте в этой новости.