Уехавший в США Андрей Бурковский показал фото матери в день ее рождения

Андрей Бурковский уже несколько лет проживает в США, где строит карьеру. Несмотря на отъезд, актер поддерживает отношения с семьей, оставшейся в РФ. На днях мать Андрея отметила день рождения. В честь этого события артист посвятил родительнице пост, сопроводив его снимками, и рассказал, как проговорил с ней всю ночь.
«Мы с тобой проговорили весь день, а перед этим всю ночь. Я шел домой после репетиции, гулял. А ты не бросала трубку, пока я не дошел. Волновалась. Это нормально, мне всего 41. И именно поэтому я и все мы тебя очень любим», — высказался актер.
На опубликованных снимках мама Андрея запечатлена в офисе и дома в окружении цветов. Подписчики отметили, что актер похож на нее.
«У тебя мамины глаза», — написали россияне.
