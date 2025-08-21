Наташа Королева показала фото со свадьбы с Сергеем Глушко в день годовщины
© Starface.ru
Наташа Королева показала фото со свадьбы с Сергеем Глушко в день годовщины. Певица посвятила пост супругу в соцсети.
21 августа Наташа и Сергей отметили годовщину свадьбы. В честь этого события певица опубликовала старые снимки и публично призналась в любви Сергею.
На кадрах пара позирует в ЗАГСе, а затем в ресторане с праздничным тортом. Также Королева показала фото из совместных поездок.
«Бронзовая! Люблю тебя, мой муж», — высказалась знаменитость.
Подписчики с восторгом отреагировали на публикацию Королевой и пожелали супругам долгих лет совместной жизни.
«Самая красивая пара, счастья вам на долгие годы. Поздравляю! Наташа очень хорошо выглядит! Сумасшедшие, крутые», — написали фолловеры.
Напомним, до брака с Глушко Наташа была замужем за Игорем Николаевым.
В 2020 году Наташа и Сергей угодили в скандал с изменой, однако певица сумела простить избранника.
Ранее у 52-летней певицы Наташи Королевой нашли недвижимость в США на 75 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что беременная актриса Агата Муцениеце отправилась покупать свадебное платье.