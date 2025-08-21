Наташа Королева показала фото со свадьбы с Сергеем Глушко в день годовщины

Подписчики с восторгом отреагировали на публикацию Королевой и пожелали супругам долгих лет совместной жизни.

«Самая красивая пара, счастья вам на долгие годы. Поздравляю! Наташа очень хорошо выглядит! Сумасшедшие, крутые», — написали фолловеры.

Напомним, до брака с Глушко Наташа была замужем за Игорем Николаевым.

В 2020 году Наташа и Сергей угодили в скандал с изменой, однако певица сумела простить избранника.

