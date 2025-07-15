1000 евро в неделю: сбежавший из России актер Бурковский нашел способ заработать на детях

Уехавший из России с начала спецоперации на Украине Андрей Бурковский ищет возможность заработать зарубежом. Актер сообщил, что его супруга Ольга открыла детский лагерь в Ницце.

Бурковский рассказал на своей страничке в соцсети, что лагерь будет работать с 14 по 25 июля с 9.00 до 14.00. Звезда «Медиатора» планирует заниматься с детьми как вожатый и учить их актерскому мастерству.

«Это будет невероятное киноприключение вместе со мной, Андреем Бурковским и потрясающим режиссёром Оксаной Карас в одном из самых красивых городов Франции», — написал артист.

Родителям детей, желающих посещать лагерь Бурковского, нужно платить 1 тыс. евро в неделю (91 тыс. рублей по нынешнему курсу — прим. «Страсти»). Количество мест в организации ограничено, уточнил он.

Напомним, в 2022 году актер эмигрировал с семьей в США и начал строить карьеру в Лос-Анджелесе. В 2024 году жена Бурковского рассказала, что они переехали в Нью-Йорк. Актер пытается зарабатывать на продаже актерских курсов по «системе Станиславского».

Ранее общественники призвали признать Бурковского иноагентом. Они обратили внимание на то, что уехавший из России артист принял участие в спектакле режиссера Александра Молочникова, публично осудившего Россию и СВО. При этом Бурковский продолжает тайно приезжать в Москву ради съемок.