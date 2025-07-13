Уехавший в Израиль в 2022 году Антон Привольнов рассказал о страхе во время работы на Первом канале

Эмигрировавший в 2022 году в Израиль телеведущий Антон Привольнов заявил, что уставал от однообразной работы на Первом канале.

Он напомнил, что на протяжении 12 лет вел популярную программу «Контрольная закупка». По словам Привольнова, в какой-то момент ему надоело по 25 раз начитывать одни и те же тексты.

«У меня почему-то было на подсознании: "Я буду до конца своей жизни рассказывать про тухлые окорочка". Это меня пугало», — приводит Лента.Ru слова экс-ведущего.

Привольнов также подчеркнул, что боялся остаться в одном образе для зрителей.

Напомним, до отъезда из России Антон 17 лет проработал на телевидении. С 2006 по 2018 годы вел «Контрольную закупку», а с 2021 года - передачу «Звезды сошлись» в паре с Лерой Кудрявцевой.

Ранее Антон Привольнов рассказал, что первые месяцы после эмиграции в Израиль пил антидепрессанты и задавал себе вопросы, что вообще делает в этой стране.

В одном из интервью Антон признался, что, убегая из России, понимал, что будет не нужен за границей. Экс-ведущий заявил, что ему «совсем не нравится» слово «эмигрант».