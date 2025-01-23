Антон Привольнов и Дмитрий Крымов заявили, что в слове эмигрант есть что-то жалкое

Ведущий Антон Привольнов и режиссер Дмитрий Крымов, убегая из России, понимали, что будут не нужны за границей. Теперь они видят в слове «эмигрант» «что-то жалкое».

На очередные высказывания уехавших знаменитостей обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Привольнов заявил, что ему «совсем не нравится» слово «эмигрант». Его слова подхватил Крымов. Режиссер произнес: «Что-то жалкое в этом есть, хочешь ты или не хочешь». При этом он назвал художника Марка Шагала таким же эмигрантом. «Его в России бы топором зарубили как его учителя», - размышлял Крымов.

Дальше ведущий и режиссер рассуждали, что, уезжая из России, понимали свою ненужность за границей.

«Когда я приезжал в Тель-Авив, я не был уверен, что буду заниматься любимым делом. Кому на фиг нужны русскоязычные ведущие за пределами России», - произнес Привольнов.

В ответ Крымов заявил: «Я тоже не был уверен… Было понятно, что там я им (спектаклем) заниматься не смогу. Там еще в это время не запретили спектакли, их запретили после этого интервью».

Ранее сообщалось, что израильтяне возмутились ценами на спектакль «Записки сумасшедшего». Режиссером постановки является Крымов – в Латвии спектакль не дали показать.