Уехавший в Европу композитор Константин Меладзе лишился ВНЖ в России. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

По информации источника, супруга Веры Брежневой лишили статуса ИП в России. Юридическое лицо было ликвидировано в связи с окончанием срока действия ВНЖ. Это значит, что Меладзе потерял право жить и вести бизнес в РФ.

Как сообщает источник, теперь артист не сможет вернуться в Россию, даже если он этого захочет. «У композитора украинское гражданство, и на российское он его никогда не менял», — высказался инсайдер.

Напомним, уже больше года Меладзе вместе с возлюбленной находится в Италии. Там у них имеются две виллы у подножья Альпийских гор. В России у супругов также осталась недвижимость, которую они пытаются продать. Добавим, что композитор распродает и свои русские хиты.

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