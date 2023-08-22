41-летнюю певицу Веру Брежневу заметили без макияжа в Латвии. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

Артистка и ее супруг Константин Меладзе уже почти два года проживают в Италии. После отъезда из РФ карьера Брежневой складывается не очень удачно: ее концерты не пользуются спросом у зарубежной публики. Чтобы исправить ситуацию, знаменитость прилетела в Латвию. Именно там у нее должно состояться очередное выступление.

В личном блоге Вера показала видео с репетиции. На нем 41-летняя Брежнева предстала без макияжа и с распущенными волосами. Знаменитость увидела из окна студии радугу и восприняла природное явление за хороший знак.

«Небеса нас благословили, и 25 августа в Риге будет хорошая погода», — высказалась супруга Меладзе.

Ранее мы писали о том, что певица Вера Брежнева заплакала на закрытии фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что Наташа Королева и Тарзан отметили 20-летие со дня свадьбы в Санкт-Петербурге.