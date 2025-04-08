Уехавший рэпер Artik «заморозил» в РФ недвижимость почти на 150 млн

Уехавший музыкант Artik (Артем Умрихин) «заморозил» в РФ недвижимость почти на 150 млн. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Умрихин до отъезда в ОАЭ обзавелся тремя объектами недвижимости: квартирой в Печатниках, которая оценивается в 9 млн; земельным участком и трехэтажным домом с бассейном в Красногорском районе за 124 млн; нежилое помещение в Царицыно за 4 млн. Избавляться от всей недвижимости Artik не спешит, вероятно, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания.

Помимо этого, у певца остались два бизнеса в России, которые все еще функционируют. По информации источника, в 2024 году «Селф мэйд паблишинг» потерял около 700 тысяч при выручке 1,6 млн. У второй компании за тот же период прибыль ушла в минус на 3 млн при выручке в 24 млн.

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