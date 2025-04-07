«Последняя проблема в стране»: Лолита высмеяла идею увеличения штрафов за мат в 10 раз

Певица Лолита Милявская, известная своими многочисленными резкими высказываниями, отреагировала на инициативу об увеличении штрафов за нецензурную лексику в 10 раз. В беседе с изданием «Ридус» артистка высмеяла такое предложение и пообещала платить 1000 рублей за каждое неприличное слово.

Лолите показалось забавным, что употребление мата в речи считается «последней проблемой» в России. Певица отметила, что в таком случае готова платить крупные суммы за использование нецензурной лексики.

«Если это последняя проблема в стране, готова с пенсии платить по тысяче рублей за каждое плохое слово. Ровно 27 слов в месяц, и больше не буду», — заявила Лолита.

Напомним, недавно депутат Госдумы Александр Аксёненко выступил с инициативой об увеличении в 10 раз штрафов за использование ненормативной лексики. Политический деятель назвал ничтожными действующие в настоящее время штрафы за мат — от 500 до 1000 рублей. Он подчеркнул, что такие суммы не позволят эффективно ограничивать употребление нецензурных слов.

Депутат пояснил, что цель такого законопроекта — «защитить традиционные ценности и великий русский язык». Под него попадает мат не только в общественных местах, но и в Сети, «при проведении театрально-зрелищных и культурно-просветительских мероприятий».

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова высказалась об идее десятикратного увеличения штрафа за мат. Балерина возмутилась: «И так у людей нет денег. Лучше бы помогало государство, а не увеличивало штрафы и налоги в такие сложные времена».