Уехавший Никита Пресняков радуется своему успеху на фоне краха матери

Певец Никита Пресняков заявил об успехах своей группы на фоне проблем матери – Кристины Орбакайте. Он рассказал в соцсетях о том, что трек его коллектива попал в дополнение популярной игры.

Уехавший из России звездный наследник активно делится подробностями своей жизни в Интернете. На днях Никита сообщил, что песня его группы Multiverse была использована при создании дополнения к игре Atomic Heart. Молодой человек счастлив, что его творчество смогут услышать игроки со всего мира.

«Ребятулечки, вышло дополнение к игре, где звучит саундтрек Multiverse! Во-первых, поиграйте в игру. Но если вы не играете или у вас нет компьютера, то все равно песню можно послушать», — поделился Пресняков.

Исполнитель не стал комментировать слухи о крахе карьеры его матери Кристины Орбакайте. Напомним, что в последнее врем все чаще отменяются концерты блондинки.

Ранее мы писали о том, что директор отмененной в России Кристины Орбакайте принял решение уволиться. Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов сообщил журналистам, что концертный директор Александр Качан «отрекся» от артистки после отмены ее гастрольного тура в Сибири.

О сложной ситуации с карьерой певицы высказываются и ее коллеги. Так, музыкант Юрий Лоза убежден, что происходящее никак не связано с музыкой и вокальными данными Кристины. Он считает, что ее выступления отменяют по другим причинам. При этом Лоза заявил, что российский слушатель спокойно проживет без концертов Орбакайте.