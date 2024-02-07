Гастроли певицы Кристины Орбакайте отменили в Братске, Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске и Новосибирске. Композитор и музыкант Юрий Лоза считает, что российские зрители ничего не потеряют без выступлений артистки.

Лоза уверен: происходящее никак не связано с музыкой и вокальными данными артистки. Отменяют выступления 52-летней дочери Аллы Пугачевой совершенно по другим причинам.

При этом он считает, что российский слушатель спокойно проживет без концертов певицы.

«Есть такое выражение — "Отряд не заметил потери бойца" или русская народная пословица "Баба с возу — кобыле легче", то есть все это уже давным-давно в нашем русском эпосе», — цитирует музыканта Teleprogramma.pro.

Композитор добавил, что артисты на самом деле не сочувствуют своим коллегам по цеху. Наоборот, они стараются занять освободившиеся ниши как можно быстрее: появляются чаще в эфире и дают выступления.

Ранее концертный директор Орбакайте Александр Качан «отрекся» от певицы после отмены ее гастрольного тура в Сибири. Он считает, что у нее нет дальнейших шансов на работу в России.